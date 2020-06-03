Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса

За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (1842), Московской области (736), Санкт-Петербурге (380), Свердловской области (357) и Нижегородской области (347). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

В еще 11 регионах России выявили более сотни новых случаев: Архангельская область (239), Ростовская область (178), Воронежская область (127), Смоленская область (127), Красноярский край (124), Иркутская область (120), Дагестан (113), Ханты-Мансийский автономный округ (111), Тульская область (109), Челябинская область (108), Новосибирская область (102).

Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2).

Материалы по теме «Люди не будут вести себя как раньше» Как пандемия коронавируса изменит нашу жизнь и избавит мир от болезней

Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. На 3 июня в стране зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 5 215 человек, выздоровели — 195 957.

По данным на 2 июня в России было выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.

Ранее стало известно, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!