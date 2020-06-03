В России зафиксировали 8536 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 8536 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 3 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые случаи были зарегистрированы в 84 регионах страны. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве (1842), Московской области (736) и Санкт-Петербурге (380). За день 178 человек скончались, 8972 человека полностью выздоровели.

За сутки с 1 на 2 июня в стране выявили 8 863 новых инфицированных в 84 регионах. Было зафиксировано 182 летальных исхода, 11 108 человек излечились.

2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения Минздраву на случай второй волны коронавируса. Глава кабмина потребовал обеспечить сохранение резерва коечного фонда, созданного для лечения больных коронавирусом в федеральных и региональных медицинских организациях, а также проработать вопрос о необходимости создания дополнительных койко-мест в больницах на случай возникновения второй волны инфекции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!