Число зараженных коронавирусом в России превысило 432 тысячи

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 432 тысячи. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки выявлено 8 536 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

По данным на 2 июня в стране было выявлено 423 741 заболевших.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения Минздраву на случай второй волны коронавируса. Он распорядился, чтобы ведомство обеспечило сохранение резерва коечного фонда, созданного для лечения больных коронавирусом в федеральных и региональных медицинских организациях. Помимо этого он потребовал проработать вопрос о необходимости создания дополнительных койко-мест в больницах на случай возникновения второй волны инфекции.

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