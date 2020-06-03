Зараженный коронавирусом Погребняк сравнил госпитализацию с «отмотанным сроком»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о госпитализации после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся" вчера. Чувствую себя хорошо», — отметил 36-летний футболист, добавив, что условия в больнице были не самыми шикарными.

Форвард отметил, что в ближайшее время сделает компьютерную томографию легких и сдаст кровь на антитела к коронавирусу. После этого Погребняк будет ждать разрешения от медицинского штаба «Урала» начать тренировки в общей группе.

23 мая жена футболиста Мария Погребняк рассказала, что зараженный коронавирусом супруг был госпитализирован с высокой температурой и двусторонней пневмонией. Тест показал наличие коронавируса также у нее и их детей. Позже стало известно, что футболист пошел на поправку.

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