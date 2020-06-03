Бортпроводники раскрыли правду о переполненных рейсах во время пандемии

Бортпроводники различных авиакомпаний раскрыли правду о переполненных самолетах во время пандемии. Своими наблюдениями они поделились на портале Reddit, отвечая на вопрос пользователя о том, насколько опустели рейсы из-за коронавируса и увеличилось ли число пассажиров с улучшением ситуации.

По словам членов экипажей, людей, летающих во время пандемии стало меньше только за счет сокращения самих рейсов или блокировки средних кресел из-за введения социального дистанцирования. При этом остальные места всегда заняты.

«Мы используем полную мощность, то есть, 2/3 от общей вместимости», — написал пользователь с ником neko_aoki.

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В свою очередь, сотрудники авиакомпаний, где нет запрета на использование кресел, отметили, что их рейсы «забронированы до предела», что является «хорошим знаком» для отрасли.

«Наши рейсы невероятно полны, особенно маршруты Флорида/ Техас/ Джорджия. Я не жалуюсь, потому что рад, что моя авиакомпания так хорошо работает. Тем не менее, немного огорчает, что в руководстве перевозчика не знают, что не все средние сиденья заблокированы», — признался Just-strangers.

Ранее сообщалось, что туристка из Нью-Джерси, летевшая из Сан-Хуана в Хьюстон авиакомпанией United Airlines, пришла в ужас из-за переполненного туристами самолета во время пандемии коронавируса. 76-летняя американка сфотографировала салон, в котором было занято каждое кресло, а люди сидели без масок, и пожаловалась на то, что ей было страшно лететь в таких условиях.

На сайте авиакомпании пояснили, что они они не могут гарантировать соблюдения правил дистанцирования на фоне пандемии коронавируса из-за рекордно низкой прибыли.

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