Тренер из США покаялся за сказанное три года назад слово «нигер»

Тренер по американскому футболу команды Клемсонского университета Дэнни Пирман покаялся за сказанное в 2017 году слово «нигер» во время тренировки. Об этом сообщает TMZ Sports.

55-летний специалист принес извинения за инцидент трехлетней давности после жалоб со стороны бывших игроков университетской команды. «Три года назад я допустил жуткую ошибку», — заявил Пирман.

Тренер уточнил, что не стремился никого оскорбить. Напротив, специалист попытался остановить перепалку среди футболистов, которые применяли данное оскорбление. «Я не имел права повторять того, что услышал», — добавил Пирман.

В США вспыхнули протесты на фоне смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда. Мужчину грубо задержали представители полиции, после чего он скончался в больнице. Многие американцы сочли инцидент проявлением расовой нетерпимости со стороны полицейских. В некоторых городах протестные выступления переросли в беспорядки, сопровождающиеся актами мародерства, грабежами и столкновениями с властями.

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