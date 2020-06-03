В Тульской области появится Центр поддержки одаренных детей «Созвездие»

В городе Новомосковске Тульской области состоялась торжественная церемония закладки первого камня в фундамент Центра поддержки одаренных детей «Созвездие». Также было подписано соответствующее соглашение между правительством региона и Минерально-химической компанией «ЕвроХим». Уникальный образовательный проект будет реализован с помощью Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Стоимость проекта «Созвездие» оценивается в 1 миллиард рублей. Уже начаты земляные работы. Окончание строительства запланировано на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

Площадь центра «Созвездие» — более 3 гектаров, на которых расположатся лицей полного дня «Олимп», кампус для круглогодичного проживания 200 учеников старших классов, образовательный центр «Академия достижений», в котором ежегодно будут меняться десять смен по 80 учеников каждая, продолжительностью в три недели. Кроме того, в «Созвездие» войдут легкоатлетический стадион, универсальный спортивный зал и бассейн, а также медицинский пункт. Учебные аудитории и лаборатории школы будут оснащены самым современным оборудованием международного уровня. К работе в центре будут привлечены лучшие педагоги страны.

По мнению министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, центр будет соответствовать условиям нацпроекта «Образование» и позволит обучать школьников проектной деятельности, развивать их знания в естественно-научной и общекультурной сферах. «Инвестиции в детей — это инвестиции в наше будущее. Реализация этого совместного с правительством Тульской области проекта позволит Новомосковску стать важным образовательным центром на карте России. В центре "Созвездие" будут воспитываться высококлассные специалисты для ведущих промышленных предприятий страны», — отметил глава компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил руководство компании «ЕвроХим» и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко за поддержку проекта. «Выявление и поддержка юных талантов — одна из наших ключевых задач. Ее важность отметил президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании. Он поручил создать по всей стране центры по примеру сочинского "Сириуса", который стал настоящим созвездием талантов», — подчеркнул глава региона.