В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья

По итогам мая 2020-го цены квартир на вторичном рынке упали в 48 городах из 70 крупнейших в России. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Квадратный метр «вторички» за месяц в среднем подешевел на 0,5 процента, полная стоимость квартиры снизилась по стране на 1 процент, подсчитали аналитики. Наиболее заметно ценники на жилье рухнули в Ленинградской области (минус 4,3 процента), Подмосковье (минус 4 процента), Архангельске (минус 3 процента), Санкт-Петербурге (минус 2,8 процента) и Екатеринбурге (минус 2,3 процента).

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В Москве средняя цена квартиры на «вторичке» уменьшилась на 1,2 процента и составила 13,2 миллиона рублей, опустившись ниже стоимости новостроек.

«В мае по сравнению с предыдущим месяцем снижение цен на "вторичке" слегка затормозилось. Однако маловероятно, что сразу по окончании карантина цены вернутся на прежний уровень. При реализации отложенного спроса возможен небольшой отскок, но этого явно недостаточно для устойчивого тренда. А то, что доходы большинства покупателей сейчас упали, сомнений не вызывает», — заключают эксперты.

Ранее в мае аналитики разъяснили неизбежность снижения цен на жилье в России. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают специалисты. Его размер может достичь 30 процентов.

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