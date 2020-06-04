Раскрыт способ избежать боли за ушами при ношении защитной маски

Видео: omgartistry / Instagram

Популярный парикмахер и блогерша Оливия Смолли (Olivia Smalley) раскрыла способ, который помогает избежать боли за ушами из-за ношения медицинской маски. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах запечатлена девушка в голубой защитной маске с собранными в пучок волосами. Специалистка продемонстрировала, как натягивает резиновые лямки изделия выше ушей и закрепляет их на волосах с помощью заколок.

Подписчики оценили креативность парикмахера и поблагодарили ее в комментариях под публикацией. «Вау, это просто гениально!», «Спасибо, что поделилась с нами этим способом», «Выглядит очень мило и практично одновременно, спасибо!» — высказывались пользователи сети.

В мае российский дерматолог Юлия Галлямова рассказала о секретах ухода за кожей лица и рук при ношении масок и перчаток во время вспышки коронавируса. По ее словам, для предотвращения возникновения инфекций и аллергии следует постоянно использовать увлажняющий крем.

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