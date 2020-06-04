Школьницу не пустили на выпускной из-за неподобающей прически

Американке отказались выдавать аттестат из-за того, что ее волосы заплетены в африканские косички и окрашены в розовый цвет. Рассказ матери выпускницы Кианы Хупер (Kieana Hooper) приводит NBC News.

По словам Кианы, директор школы Gladewater в штате Техас Кэти Бедаир (Cathy Bedair) позвонила ей и сообщила, что 18-летнюю Кианжене (Kienjanae) не допустят к церемонии вручения аттестатов, если она не сменит прическу. «Вы судите человека по его волосам, выдавая аттестат. Это совершенно нелепо, особенно при том, что сейчас творится в мире», — сказала в ответ Хупер.

По информации издания, адвокату семьи в школе заявили, что директор попросила ученицу сменить только цвет волос, поскольку он не соответствует дресс-коду предстоящей церемонии. «Мы не понимаем, как могла возникнуть такая путаница», — отметили там.

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Однако Хупер утверждала, что Бедаир потребовала полностью избавиться от косичек. «Она ничего не говорила об этом в прошлом году. У нас осталось четыре дня до окончания школы!» — возмутилась мать девушки.

Известно, что Кианжене все еще не допущена к выпускному, поскольку она отказалась менять прическу или скрывать ее под головным убором.

В мае невеста попросила подругу изменить прическу, чтобы соответствовать «цветовой палитре» свадьбы. Невеста обратилась к гостье с просьбой спрятать татуировки и перекрасить голубые волосы в «более естественный цвет». Однако подруга отказалась менять цвет прически, поскольку долгое время добивалась именно такого оттенка. «Если она такая поверхностная девушка, я бы с ней не дружила», — написал один из пользователей сети.

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