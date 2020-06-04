Выросло число желающих проголосовать по поправкам к Конституции

Более половины желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции россиян (62 процента) положительно отнеслись к объявленной дате. Таковы результаты опроса общественного мнения, опубликованного на сайте организации в четврег, 4 июня.

Отрицательно отнеслись 15 процентов опрошенных от тех, кто декларирует участие.

Между тем после объявления даты число желающих принять участие в мероприятии увеличилось на два процента — с 65 до 67. Из них 48 процентов ответили, что точно придут голосовать. Также на несколько процентов стало больше людей, готовых одобрить предложенные президентов изменения в основной закон.

Большинство декларирующих участие в голосовании считают, что риска заражения COVID-19 на избирательном участке нет или он незначительный — 83 процента.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе в участки измерят температуру.

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