В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт

Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало видео с истребителем МиГ-29, которое якобы доказывает вмешательство России в военный конфликт в Ливии. Ролик доступен в Twitter-аккаунте американских военных.

Как отмечается, на кадрах запечатлен МиГ-29 российского производства без опознавательных знаков, который якобы был направлен Воздушно-космическими силами (ВКС) России в Ливию для поддержки фельдмаршала Халифы Хафтара и возглавляемой им Ливийской национальной армии (ЛНА). По данным Африканского командования ВС США, ролик был снят американскими пилотами в мае 2020 года.

В конце мая американские военные заявили, что Россия якобы перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее ВКС. Отмечалось, что сначала самолеты с территории России были переброшены в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть их российское происхождение. Позже в России опровергли факт отправки своих самолетов в Ливию, назвав подобные заявления американской стороны очередной страшилкой в духе прежних американских администраций.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами правительства национального согласия, на стороне которых выступает Турция, обеспечивая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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