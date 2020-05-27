США призвали Россию и Турцию «прекратить свои действия» в Ливии. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Его слова приводит РИА Новости.

Хоффман отметил, что американская сторона выступает против военных наступлений в Ливии. «Мы хотим безопасную и стабильную Ливию. Мы уверены, что наша миссия там заключается в дипломатической и контртеррористической поддержке и углублении партнерства», — сказал он.

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Официальный представитель Пентагона также прокомментировал информацию о 14 истребителях Су-24 и МиГ-29, которые якобы находятся в Ливии. Он отметил, что у него нет никакой точной информации на этот счет.

Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сообщило о том, что Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС). Уточнялось, что сначала боевые самолеты с территории России были переброшены в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть российское происхождение. После этого они перебазировались в Ливию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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