В России отреагировали на сообщение США о переброске в Ливию МиГ-29 и Су-35

Информация о том, что Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС), не соответствует действительности. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Очередная страшилка по-американски. Это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций», — отреагировал депутат.
О переброске российских боевых самолетов в Ливию ранее 26 мая сообщило Африканское командование Вооруженных сил США. Уточнялось, что сначала истребители и бомбардировщики с территории России были переброшены в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть российское происхождение. После этого они перебазировались в Ливию.
В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.