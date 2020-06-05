Фетисов рассказал об игре в хоккей с Путиным и решил поставить на коньки Трампа

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал об игре в хоккей с чиновниками. Его слова приводит Deutsche Welle.

«Матчи с государственными чиновниками — это просто игра на льду. Владимир Путин в 58 лет впервые встал на коньки. Он сказал мне: "Слушай, я до этого не знал, что это такая радость"», — отметил Фетисов. Он добавил, что готов поставить любого политика на коньки, в том числе и президента США Дональда Трампа.

В декабре прошлого года олимпийский чемпион Виталий Прохоров описал стиль, в котором играет в хоккей президент России. По его словам, Путин на льду выглядит целеустремленно и всегда старается быть на острие атаки.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, золотые медали спортсмен завоевал на Играх 1984 и 1988 годов. На клубном уровне он выступал за московский ЦСКА, а также за команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс» и «Детройт Ред Вингс».

Фетисов включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) и в Зал хоккейной славы в Торонто. С 1989 по 2002 год жил в США, затем вернулся в Россию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!