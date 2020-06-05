В Москве задержаны 50 нарушителей самоизоляции за вечеринку с мефедроном

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 50 человек, устроивших вечеринку в арендованном помещении на юге столицы. Об этом в пятницу, 5 июня, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Организатором мероприятия оказался житель Подмосковья. У троих участников вечеринки сотрудники правоохранительных органов обнаружили мефедрон. Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ («Незаконное хранении наркотиков»). В отношении остальных посетителей составлены протоколы о нарушении самоизоляции.

Сейчас полицейские устанавливают собственников помещения на Варшавском шоссе, которые, как уточнил Васенин, также будут привлечены к административной ответственности.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что чиновники и депутаты Димитровграда Ульяновской области устроили отдых с шашлыками и музыкой во время режима самоизоляции. Один из местных депутатов праздновал день рождения на базе отдыха. По информации телеканала «Звезда» со ссылкой на начальника базы, мероприятие состоялось еще перед 1 мая. Руководитель охраны базы комментировать произошедшее отказался.

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