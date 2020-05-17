Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в полиции, нарушители могут быть привлечены по статье 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Именно согласно этой статье происходит функционирование режимов повышенной готовности или ЧС. При их введении все граждане и организации, находящиеся на соответствующей территории, обязаны соблюдать определенные правила поведения, пояснили в полиции.

Отмечается, что дополнительные правила для граждан могут быть установлены нормативными актами властей регионов о введении режима повышенной готовности. Это касается и постановлений, введенных в связи с распространением коронавируса. И невыполнение этих требований Невыполнение их требований расценивается как нарушение правил.

Статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» предусматривает предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей.

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