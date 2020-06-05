Семин занялся выпуском спортивной одежды после отставки из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин занялся выпуском спортивной одежды. Об этом специалист сообщил в своем Instagram.

Россиянин не сообщил подробностей новой деятельности, отметив, что одежда будет напоминать «наши победы».

14 мая стало известно, что руководство «Локомотива» не стало продлевать с Семиным контракт, истекавший в конце мая. С 1 июня команду возглавил серб Марко Николич. Это решение вызвало недовольство у фанатов клуба.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали Тинькофф Российской премьер-лиги.

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