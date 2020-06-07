Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова

Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. Как сообщает «Комсомольская правда», причиной этого стали высказывания Панина о покойном.

Отмечается, что уйти актера попросили друзья Кокшенова. «Я сказал, что Михаил Кокшенов был талантливым актером, но плохим режиссером», — объяснил произошедшее изгнанный с похорон Панин. Кроме того, он заявил, что на прощание с артистом пришло больше светских хроникеров, чем друзей, а также много ругался матом.

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Церемония прощания с Кокшеновым прошла в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Николая Гоголя.

Кокшенов скончался 4 июня в лечебном центре в Подмосковье в возрасте 83 лет. Ранее актера госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже его жена Наталья Лепехина назвала причину его смерти. «У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — заявила она. В октябре 2017-го актер перенес инсульт. Его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Кокшенов начал карьеру в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме «Высота». Всего на счету народного артиста России 116 ролей в кино. Россияне запомнили его в фильмах «Не может быть», «Спортлото-82», «По улицам комод водили…», а также в картине «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002-м — народного артиста России.

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