РПЛ покинул третий чемпион мира за полтора месяца

Немецкий защитник Бенедикт Хеведес покинул московский «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

В марте футболист улетел в Германию и по семейным обстоятельствам принял решение не возвращаться в Россию. Клуб пошел навстречу игроку, соглашение с ним было расторгнуто по обоюдному согласию.

В составе «Локомотива» Хеведес выступал с лета 2018 года. Игрок провел за московский клуб 50 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Вместе с красно-зелеными он завоевал Кубок и Суперкубок России. В 2014 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

Хеведес — третий победитель мировых первенств, покинувший Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ) за последние полтора месяца. Ранее московский «Спартак» отказался выкупать у дортмундской «Боруссии» немца Андре Шюррле, а француз Адиль Рами покинул «Сочи», не сыграв за клуб ни одного матча.

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