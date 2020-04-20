«Спартак» признал приобретение чемпиона мира провалом

Московский «Спартак» отказался выкупать трансфер немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Владелец красно-белых Леонид Федун признал, что с финансовой точки зрения переход немца стал провалом. «В футболе всегда есть риск. У кого-то получается закрепиться в команде, у кого-то нет», — заключил функционер.

17 апреля стало известно о планах руководства «Спартака» относительно Шюррле. В составе красно-белых полузащитник провел 13 матчей и отметился одним забитым мячом. В октябре 2019-го он допустил, что в ближайшие два года может завершить карьеру.

В июле 2019-го Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды. Московский клуб заплатил «Боруссии», владеющей правами на футболиста, миллион евро.

Помимо «Боруссии» Шюррле выступал за «Вольфсбург», «Челси» и «Байер». В составе сборной Германии футболист стал чемпионом мира 2014 года.

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