Немецкий футболист «Спартака» рассказал об отношении ко Второй мировой войне

Немецкий полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал об отношении ко Второй мировой войне. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист заявил, что не так много внимания уделяет происходящему вокруг. «Мельком по ТВ видел фрагменты парадов на Красной площади, не более. Если в России события Второй мировой из года в год вспоминают, то в Германии их хотели бы поскорее забыть — как темный, тяжелый период в истории страны», — отметил он.

Шюррле подчеркнул, что немцы давно осознали свои ошибки и с тех пор стали другими — более дружественными и гостеприимными. По его мнению, нужно забыть о том, что было.

Андре Шюррле перешел в «Спартак» летом этого года. Футболист присоединился к москвичам на правах аренды до конца сезона-2019/2020.

Хавбек известен по выступлениям за немецкие «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». С 2013 по 2015 год футболист защищал цвета «Челси». В составе сборной Германии Шюррле стал чемпионом мира в 2014 году. В активе полузащитника 22 гола в 57 матчах за команду.

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