В Кабардино-Балкарии отремонтируют два дома культуры

Капитальный ремонт двух домов культуры в Кабардино-Балкарской республики будет завершен в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура». Ремонт проходит в ДК, расположенных в сельских поселениях Светловодское и Шордаково. В них, в частности установили новые окна, уложили пароизоляцию.

Отмечается, что комплекс ремонтных мероприятий планируется завершить до 31 декабря.

Ранее Минкульт объявил о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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