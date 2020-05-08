Российский регион создаст пять виртуальных концертных залов

В Оренбургской области создадут пять виртуальных концертных залов. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

Отмечается, что пять муниципальных образований региона уже получили федеральные средства на оснащение залов необходимым мультимедийным и акустическим оборудованием. Деньги выделены в рамках реализации национального проекта «Культура».

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Виртуальные залы появятся в домах культуры городов Абдулино и Кувандык, а также в детских школах искусств в Новотроицке, Орске и Гае. Отмечается, что транслировать свои мероприятия в эти учреждения смогут Оренбургская областная филармония и Оренбургский драматический театр имени Горького.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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