Уфимское училище снабдили фортепиано

Уфимское училище искусств получило пять фортепиано «Михаил Глинка» в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает портал «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта Республики Башкортостан.

В региональном ведомстве подчеркнули, что фортепиано «Михаил Глинка» — «инструмент, превосходящий по качеству современные модели среднеценового сегмента».

Отмечается, что в училище в скором времени поступят другие музыкальные инструменты, учебная литература и необходимое оборудование. Работы по модернизации заведения будут завершены в 2020 году.

6 мая сообщалось, что детская школа искусств в поселке Аскубаево, Республика Татарстан, в рамках нацпроекта получила более 20 музыкальных инструментов. В учебном заведении заявили, что это самая крупная поставка оборудования за 50 лет существования школы.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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