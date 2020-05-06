Школа искусств в Татарстане получила рекордную поддержку от властей

Детская школа искусств в поселке Аскубаево, Республика Татарстан, получила более 20 музыкальных инструментов в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Директор учебного заведения Галина Сруртдинова заявила, что это самая крупная поставка музыкальных инструментов за 50 лет существования школы.

Ранее заведение укомплектовали новой мебелью, ожидается поставка звукового оборудования, экранов, ноутбуков и проекторов, а также учебных материалов. Общая сумма средств, выделенных властями на поддержку школы и обновление ее материально-технической базы, составила 7,5 миллиона рублей.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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