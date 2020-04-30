Строители сельского дома культуры продолжили работу на фоне пандемии

В селе Порецкое, расположенном во Владимирской области, построят дом культуры. Строители ведут подготовительные работы, к ним приступили без задержек на фоне пандемии коронавируса, передает портал Минкульта России.

По словам директора департамента культуры областной администрации Алисы Бирюковой, муниципальные учреждения и власти успели разместить все необходимые заявки на торги и тендеры до пандемии. «Все контракты заключены. По всем объектам плановые строительные и ремонтные работы начались без задержек. Никто из подрядчиков не отказался от исполнения контрактов», — отметила она.

Бирюкова подчеркнула, что все работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Культура». Помимо строительства нового ДК, в области также проводят капитальный ремонт дома культуры в селе Давыдово и учреждении в поселке Вяткино. Также в 2020 году ремонтные работы будут проведены еще в четырех сельских ДК.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт театра кукол в Саратове продолжат в строгом соответствии с графиком, несмотря на пандемию.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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