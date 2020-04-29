Якутия потратит пять миллионов рублей на библиотеки нового поколения

Пять миллионов рублей из бюджета Якутии будет направлено на создание модельных библиотек нового поколения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Субсидии получат учреждения, победившие в конкурсном отборе — центральные районные библиотеки в Алданском и Томпонском районах и межпоселенческие библиотеки в Усть-Алданском, Намском и Олекминском районах. Всего в конкурсе принимали участие 20 учреждений.

Средства направят на обновление фондов библиотек и ремонт, создание компьютерных центров с доступом в интернет.

Создание модельных библиотек в России проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Всего в стране планируется создать 660 таких учреждений, из них 180 — центральные библиотеки, 480 — муниципальные.

На проведение нацпроекта выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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