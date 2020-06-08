Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с картинами да Винчи

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление у США собственного космического корабля, способного доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), не испортило настроение российской госкорпорации. Об этом он написал в своей статье в журнале Forbes.

«Наша страна первой отправила человека в космос, первыми мы остаемся и поныне», — отметил он. По словам Рогозина, успех первого пилотируемого полета созданного компанией Илона Маска SpaceX корабля Crew Dragon испортил настроение только компании Boeing, которая отстала со своим кораблем Starliner.

Он напомнил, что у российского корабля «Союз МС» уникальная статистика, 173 успешных полета и репутация самого надежного космического корабля в мире, и американцам такую еще только «предстоит заслужить». С 2011 года и до запуска корабля Crew Dragon до МКС можно было долететь только на «Союзах». Глава госкорпорации напомнил, что на плечах российской пилотируемой космонавтики лежала большая моральная ответственность перед человечеством.

По его словам, так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и «предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен».

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

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