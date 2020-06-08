Фьюри посетовал на скромность и назвал себя величайшим бойцом в истории

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри назвал себя величайшим бойцом в истории человечества. Об этом сообщает BoxingScene.

Спортсмен заявил, что за последнюю тысячу лет не было никого, кто был бы способен его победить. По мнению Фьюри, он был рожден для бокса. Кроме того, британец посетовал на то, что является скромным человеком.

Последний поединок Фьюри провел в феврале 2020 года. Он нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отобрал у того пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 26 мая британец анонсировал бой против 53-летнего представителя США Майка Тайсона, решившего вернуться на ринг.

В активе 31-летнего Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом. Спортсмен ни разу не проигрывал, один бой он завершил вничью.

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