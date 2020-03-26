Третий бой Уайлдера и Фьюри получил дату и место проведения

Поединок тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера пройдет осенью 2020-го в США. Об этом сообщает The Athletic.

Как стало известно изданию, бой между британцем и американцем состоится 3 октября в Лас-Вегасе. Отмечается, что перенос поединка не связан с пандемией коронавируса.

В феврале глава Top Rank Боб Арум сообщил, что третий поединок между боксерами пройдет летом 2020-го. Тогда промоутер добавил, что бой состоится в июле.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке, завоевав пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американский тяжеловес впервые в карьере потерпел поражение.

Первый бой прошел в декабре 2018-го и завершился вничью. Уайлдер одержал 42 победы в карьере (41 — нокаутом). В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом.

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