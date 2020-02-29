Третий бой Уайлдера и Фьюри пройдет летом 2020-го

Глава Top Rank Боб Арум подтвердил, что болельщиков ждет третий бой между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает World Boxing News.

«Сто процентов, что Фьюри-Уайлдер 3 пройдет в Америке», — заверил промоутер. По его словам, поединок состоится летом. «Скорее всего в середине июля», — добавил он.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.

Первый бой прошел в декабре 2018-го. Тогда поединок завершился вничью.

Уайлдер одержал 42 победы в карьере (41 — нокаутом). В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом.

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