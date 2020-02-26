Фьюри обратился к фанатам после победы над Уайлдером

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к фанатам после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Пост он опубликовал в Instagram.

«С правильным сознанием все возможно», — отметил Фьюри, признав, что его списывали со счетов на протяжении всей жизни.

«Это просто показывает, на что способен человек», — добавил боксер, поблагодарив всех за поддержку и назвав своих фанатов лучшими на свете.

Поединок между Фьюри и Уайлдером прошел 23 февраля в Лас-Вегасе. Британский боксер победил соперника техническим нокаутом в седьмом раунде. Позднее американец предположил, что у него «отказали ноги» из-за 18-килограммового костюма, в котором он вышел на ринг перед боем.

Для Уайлдера это первое поражение на профессиональном ринге, у него в активе 42 победы и одна ничья. Фьюри является непобежденным боксером — у него за плечами 30 побед при единственной ничьей.

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