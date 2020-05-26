Фьюри анонсировал бой с Тайсоном

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри анонсировал бой с американцем Майком Тайсоном. Об этом сообщает The Sun.

По словам спортсмена, ему позвонили с предложением выйти на ринг против 53-летнего боксера, и он сразу согласился. Фьюри не уточнил, с кем конкретно он общался.

22 февраля Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Их третий бой пройдет летом 2020 года.

В активе 31-летнего Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом. Спортсмен ни разу не проигрывал, еще один бой он завершил вничью.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. После этого появлялась информация о возможных поединках американца с соотечественником Шэнноном Бриггсом и британцем Эвандером Холифилдом.

Тайсон не выходил на ринг с 2005 года.

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