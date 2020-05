Тайсон появился на рестлинге и покорил фанатов своим взглядом

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон пришел на рестлинг-шоу Double Or Nothing промоушна All Elite Wrestling и покорил пользователей сети своим взглядом. Видео доступно в Twitter TDE Wrestling.

Тайсон появился во время поединка между Коди Роудсем и Лэнсом Арчером. В момент, когда Арчер повалил несколько соперников, боксер выразил удивление. Взгляд спортсмена вызвал реакцию у юзеров. «Взгляд Тайсона круче, чем все это действо», «Лучшее, что я видел сегодня, это появление легенды», «Реакция Тайсона бесценна», — писали они.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

Американец уже принимал участие в шоу Wrestlemania в 1998 году, появившись на ринге вместе со Стивом Остином в качестве специального гостя. Боксер был включен в зал славы WWE в 2012-м.

