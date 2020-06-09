Объяснено нежелание адвокатов защищать Ефремова

Актер Михаил Ефремов сделал «морально уродливый выбор», сев за руль пьяным, поэтому многие адвокаты отказались его защищать. Такое мнение высказал адвокат Калой Ахильгов изданию «Инфо24».

По его словам, если бы человек не был пьян, но совершил ДТП и убил человека, то 95 процентов адвокатов согласились бы его защищать. Но в случае с Ефремовым сложно будет снизить степень его вины, так как имеется много свидетелей, видеозаписи, подтверждающие его состояние тяжелого алкогольного опьянения.

«Это же не первый случай, когда он публично появляется в нетрезвом состоянии. Просто это первый случай, когда это вылилось в трагедию», — отметил Ахильгов.

Он полагает, что Ефремов может освободиться из тюрьмы через несколько месяцев. Адвокат напомнил, что у суда есть возможность назначать наказание ниже низшего предела.

«Суд вынесет какой-нибудь промежуточный приговор между реальным сроком и освобождением через полгода», — считает Ахильгов.

Ранее 9 июня сообщалось, что Ефремов задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Сообщалось, что в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.

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