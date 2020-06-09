Десятки адвокатов отказались защищать устроившего смертельное ДТП Ефремова

В Москве десятки известных адвокатов отказались защищать устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, представители актера обзвонили около пятидесяти адвокатов. Как сообщает агентство РИА Новости, среди отказавшихся защищать актера — Татьяна Стукалова, она сослалась на сильную занятость. Ранее она была адвокатом футболиста Александра Кокорина.

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Также отказался от предложения стать защитником Ефремова известный адвокат Александр Добровинский, защищавший бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также Филиппа Киркорова. Защитник признался, что ему поступало предложение, но он не пожелал его принимать.

Известный адвокат Сергей Жорин, защищавший певицу Лолиту и блогера Эрика Давидыча сообщил, что пока подобного предложения не получал, но маловероятно, что он примет его, если оно поступит.

Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был уроженец Рязани Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал. Позже экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови актера.

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