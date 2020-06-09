Десятки адвокатов отказались защищать устроившего смертельное ДТП Ефремова

В Москве десятки известных адвокатов отказались защищать устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, представители актера обзвонили около пятидесяти адвокатов. Как сообщает агентство РИА Новости, среди отказавшихся защищать актера — Татьяна Стукалова, она сослалась на сильную занятость. Ранее она была адвокатом футболиста Александра Кокорина.
Также отказался от предложения стать защитником Ефремова известный адвокат Александр Добровинский, защищавший бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также Филиппа Киркорова. Защитник признался, что ему поступало предложение, но он не пожелал его принимать.
Известный адвокат Сергей Жорин, защищавший певицу Лолиту и блогера Эрика Давидыча сообщил, что пока подобного предложения не получал, но маловероятно, что он примет его, если оно поступит.
Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был уроженец Рязани Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал. Позже экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови актера.