Байден напророчил Джорджу Флойду величие

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что покойный афроамериканец Джордж Флойд «изменит мир». Об этом пишет BBC News.

После личной встречи с семьей Флойда в Хьюстоне, штат Техас, Байден сказал, что смерть мужчины была «одним из величайших переломных моментов в американской истории». «Это невероятная семья, его маленькая дочь была там, та, которая сказала, что "папа изменит мир", и я думаю, что ее папа изменит мир», — напророчил политик в беседе с ведущей CBS Норе О'Доннелл (Norah O'Donnell).

Представитель семьи Флойда Бенджамин Крамп (Benjamin Crump) отметил, что родственники погибшего приветствуют комментарии Байдена.

Во вторник, 9 июня, в Хьюстоне пройдут похороны Флойда, чья смерть при задержании полицией Миннеаполиса вызвала протесты по всей стране. Байден не сможет присутствовать на поминальных мероприятиях из соображений безопасности, поэтому решил записать видеообращение для семьи погибшего.

В начале июня Байден раскритиковал президента США Дональда Трампа за упоминание Флойда в рассказе об успехе своей администрации. «Честно говоря, думаю, то, что президент пытается вложить в уста Флойда какие-то иные слова, вызывает презрение», — возмутился он.

Самого бывшего вице-президента ранее обвинили в том, что он принимает голоса чернокожих американцев как должное, после того как Байден сказал чернокожему радиоведущему Charlamagne Tha God, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа.

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