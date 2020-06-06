Байдена возмутили слова Трампа о гордости погибшего афроамериканца за страну

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден раскритиковал главу государства Дональда Трампа за упоминание погибшего чернокожего американца Джорджа Флойда в рассказе об успехе своей администрации. Его заявление транслировал CNN.

Ранее американский лидер в ходе выступления в Вашингтоне отметил, что принятые его администрацией меры позволили обеспечить значительное снижение безработицы в стране. «Надеюсь, Джордж смотрит на нас сверху и говорит, что происходящее в стране — это замечательно», — заявил Трамп, добавив, что это великий день как для Флойда, так и для всего населения.

Байден напомнил, что последними словами погибшего американца было: «Я не могу дышать». «Честно говоря, думаю, то, что президент пытается вложить в уста Флойда какие-то иные слова, вызывает презрение», — возмутился он.

Политик добавил, что в день, когда Трамп сделал это заявление, в стране резко выросла безработица среди афроамериканцев и испаноязычных жителей США. «Это все, что вам нужно знать об этом человеке и о том, что его действительно волнует», — заключил Байден.

5 июня Трамп призвал поощрить полицейских, увеличив финансирование правоохранительных органов страны. «Новая тема радикальных левых демократов — сократить финансирование полиции. Помните об этом, когда вы не хотите, чтобы совершались преступления, особенно в отношении вас и вашей семьи» — написал глава Белого дома.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего американца. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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