Следствие запросит домашний арест для Ефремова

Следствие будет просить о домашнем аресте для актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова подтвердила «Ленте.ру», что в Таганский суд поступили материалы следственных органов с просьбой об избрании меры пресечения актеру в виде домашнего ареста.

Актер доставлен в суд. Видео предоставлено «Ленте.ру» пресс-службой суда.

На кадрах видно, как Ефремова ведет конвой внутри Таганского суда Москвы.

Ранее 9 июня сообщалось, что Ефремов задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»).

Сообщалось, что в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.

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