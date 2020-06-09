Установлена причина смерти погибшего в аварии с участием Ефремова водителя

Врачи установили причину смерти водителя фургона Сергея Захарова, погибшего после аварии с участием российского актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, Захаров скончался в результате обильной кровопотери. «Мужчина получил множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что всю ночь врачи боролись за его жизнь, однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось.

По предварительным данным, множественные травмы, полученные мужчиной в аварии, были не совместимы с жизнью. «Мужчина получил множественные повреждения жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Они стали отказывать один за одним», — сказал источник.

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Вечером 8 июня Ефремов устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Его зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи.

Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), его отпустили под подписку о невыезде. После смерти водителя фургона актеру могут переквалифицировать статью на более тяжкую.

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