Стало известно о желании Неймара проучить 23-летнего возлюбленного своей матери

Стало известно об отношении нападающего ПСЖ Неймара к 23-летнему возлюбленному его матери Надин Гонсалвес, киберспортсмену Тьяго Рамосу. Об этом сообщает Mundodeportivo.

Издание приводит расшифровку аудиозаписи разговора футболиста с друзьями. На ней Неймар оскорбляет бойфренда матери и заявляет, что Рамос разбил стекло на балконе в результате ссоры с Гонсалвес, поэтому и получил порезы на руке. Затем друзья предлагают проучить киберспортсмена, в частности «воткнуть швабру в его задницу». Сам футболист пока не комментировал ситуацию.

О попадании Рамоса в больницу с порезами на руке стало известно 8 июня. Инцидент произошел в квартире матери футболиста. Свидетели утверждают, что слышали в квартире крики.

Гонсалвес и Рамос рассказали о своих отношениях 12 апреля. Позже они расстались, но Гонсалвес решила дать возлюбленному второй шанс, и они вновь сошлись в конце мая.

Рамос на полупрофессиональном уровне играет в шутер Free Fire, а также работает моделью. Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он один из самых высокооплачиваемых игроков мира и самый высокооплачиваемый в чемпионате Франции. До этого он выступал за «Барселону».

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