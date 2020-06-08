23-летний возлюбленный матери Неймара попал в больницу с порезами на руке

23-летний бразильский киберспортсмен Тьягу Рамос, который является возлюбленным матери футболиста Неймара Надин Гонсалвес, попал в больницу с порезами на руке. Об этом сообщает Correio24horas.

По информации источника, инцидент произошел 2 июня в квартире Надин. Пара утверждает, что повреждения Рамос получил в ходе несчастного случая. Ему наложили 12 швов.

При этом соседи сообщали, что слышали в квартире женщины крики. Рамос и Гонсалвес посетили полицейский участок и написали объяснительные.

О романе Гонсалвес и Рамоса стало известно 12 апреля. Тогда мать футболиста опубликовала фото с возлюбленным, а Неймар в комментариях к посту пожелал матери счастья.

Позже Надин и Рамос расстались, но женщина решила дать возлюбленному второй шанс. О том, что Надин и Рамос сошлись, стало известно 28 мая.

Рамос на полупрофессиональном уровне играет в шутер Free Fire, а также работает моделью. Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он один из самых высокооплачиваемых игроков мира и самый высокооплачиваемый в чемпионате Франции. До этого он выступал за «Барселону».

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