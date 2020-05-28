Мать Неймара вновь сошлась с 22-летним киберспортсменом-бисексуалом

Надин Гонсалвес, мать форварда французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, помирилась с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, семья 53-летней женщины выступает против ее отношений с 22-летним ухажером, однако Гонсалвес решила дать бразильцу второй шанс.

О романе Гонсалвес и Рамоса стало известно 12 апреля. Тогда мать футболиста опубликовала фото с возлюбленным, а сам Неймар в комментариях к посту пожелал матери счастья. Спустя две недели пара рассталась. Среди причин назывались романы бразильца с мужчинами.

Рамос на полупрофессиональном уровне играет в шутер Free Fire, а также работает моделью. Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он один из самых высокооплачиваемых игроков мира и самый высокооплачиваемый в чемпионате Франции. До этого он выступал за «Барселону».

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