Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена

Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 52-летняя Гонсалвес бросила молодого человека после того, как узнала о его романах с мужчинами. Ранее в бразильских СМИ появились публикации о том, что Рамос встречался с поваром Неймара Мауро. Отмечается, что киберспортсмен уже съехал из особняка Гонсалвес и вернулся в Бразилию к своей семье.

О романе Гонсалвес и Рамоса стало известно 12 апреля. Тогда мать футболиста опубликовала фото с возлюбленным, а сам Неймар в комментариях к посту пожелал матери счастья.

Рамос на полупрофессиональном уровне играет в шутер Free Fire, а также работает моделью. Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он один из самых высокооплачиваемых игроков мира и самый высокооплачиваемый в чемпионате Франции. До этого он выступал за «Барселону».

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