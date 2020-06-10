Слова губернатора Липецкой области о ветеранах объяснили

Аудиозапись со словами губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о том, что ветеранов можно попугать протоколами за нарушение режима самоизоляции, старая. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации региона Михаил Шаршаков.

Он напомнил, что в общественном транспорте области действует масочный режим. «Много пенсионеров, не соблюдающих режим самоизоляции и без масок. Запись старая», — объяснил Шаршаков.

Аудиозапись, которую прокомментировал представитель липецкой администрации, появилась в сети ранее в июне. На ней голос, похожий на голос мэра Липецка Евгении Уваркиной, предлагает на период действия ограничительных мер отменить льготный проезд для пенсионеров. На это голос, похожий на голос Артамонова, предлагает договориться с полицией о том, что «они там протокольчики начнут на ветеранов составлять», чтобы попугать их таким образом из-за нарушения режима самоизоляции.

Высказывания Артамонова неоднократно вызывали неоднозначную реакцию. Так, в мае, в сеть слили аудиозапись, на которой губернатор требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Также глава региона спрашивает: «Что, сложно поменять данные, которые соответствуют факту?».

По последним данным, в Липецкой области выявили 2758 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, еще более тысячи вылечились.

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