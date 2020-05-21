В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты. С таким предложением выступил сенатор Анатолий Артамонов, сообщается на сайте Совета Федерации.

В настоящее время в стране действуют правила, согласно которым уголовное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники с серой зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Сенатор призвал усилить борьбу с серой зарплатой и сажать в тюрьму всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат.

Ранее сообщалось, что меньше половины россиян (45 процентов) сохранили заработные платы в апреле в полном объеме, а 44 процента временно перестали работать. По данным сервиса «Авито.Работа», урезали зарплаты 18 процентам опрошенных, 16 процентов ушли в неоплачиваемый отпуск, 3 процента — в оплачиваемый. Еще около 5 процентов работников попали под сокращения.

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