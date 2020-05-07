Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

В ведомстве объяснили, что появившаяся в сети аудиозапись, на которой Артамонов предложил проводить дезинфекцию в местах массового скопления людей, является лишь фрагментом совещания.

«Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном — дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства», — отметили представители власти.

Ранее 7 мая в сети появилась аудиозапись общения Артамонова с коллегами. Во время совещания глава региона предложил дезинфицировать места массового скопления людей, чтобы они при этом думали: «Ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят».

Одна из собеседниц Артамонова предложила также обработать набережную Липецка. «У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники», — сказала она. Также на совещании назвали жителей, которые не соблюдают изоляцию, слабыми умом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!