Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля.
Инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл» в Новокузнецке. На видео, которое опубликовали в интернете очевидцы, запечатлено, как глава региона отправляет домой работников торгового центра и посетителей.
«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно, (...) вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — говорит Цивилев, обращаясь к работникам ТЦ.
Ранее в среду в ходе видеообращения к жителям области Цивилев объявил о введении режима самоизоляции для всех граждан. Он раскритиковал местных жителей, которые гуляли в минувшие выходные. Он назвал такое поведение безответственным. Губернатор также призвал граждан не покидать регион. Видеообращение опубликовано на странице главы региона во «ВКонтакте».
По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения