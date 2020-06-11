В Москве умерли еще 53 человека с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 53 человека с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число умерших в столице за время пандемии достигло 3138.

Все пациенты имели подтвержденную пневмонию, а также положительный результат тестов на коронавирус. Возраст скончавшихся не уточняется.

Ранее стало известно, что в мае в Москве умерли 15 713 жителей, при этом коронавирус стал основной причиной их смерти. За последний месяц весны в столице скончалось на 5715 человек больше, чем годом ранее.

За последние сутки в Москве выявили 1195 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 199 тысяч.

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